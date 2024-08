Poleciała do Kopenhagi na Fashion Week. Lansuje trend "no pants"

Fashion Week w Kopenhadze rozpoczął się 5 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia. Warto zaznaczyć, że niegdyś to wydarzenie było traktowane po macoszemu, lecz dziś do stolicy Danii zjeżdżają się tłumy . Chyba każda osoba z branży fashion chce choć przez chwilę posmakować unikalnego stylu "scandi girl".

