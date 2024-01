Poleciała do Turcji na operację piersi. Zabieg zamienił się w koszmar

Zdaniem przyjaciół poszkodowanej, chirurdzy mieli pobrać za dużo skóry z piersi, co doprowadziło do utraty krążenie w jej sutkach, a następnie przyczyniło się do powstania martwicy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło Chloe, że zajmą się jej sprawą, a także złożą oświadczenie w jej imieniu.