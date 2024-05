Wyszła na imprezę z przyjaciółką. Wskoczyła w małą czarną

Julia Tychoniewicz, szykując się na wieczorne wyjście, wybrała małą czarną , czyli sukienkę, którą ustanowiła sama Coco Chanel. To model, który jest absolutnie niezawodny i nieśmiertelny . Dlatego każda kobieta powinna mieć go w swojej szafie. Idąc tropem klasy, elegancji i wdzięku internetowa influencerka włożyła na ramiona czarną marynarkę o prostym kroju .

"Wisienką na torcie" okazały się buty, czyli sandałki na szpilkach z błyszczącymi paseczkami . Wyszło subtelnie, ale efektownie. Tychoniewicz zdała w ten sposób egzamin z mody na szóstkę. I choć niektórzy oddaliby się modowemu szaleństwu, to modelka słusznie stwierdziła, że klasyka zawsze się obroni.

