Poleciała w wyjątkowe miejsce. Ale nie popisała się dobrym stylem

Kiedy tylko schodzi z planu programu "Pytanie na śniadanie", wkracza na pokład samolotu i odkrywa zakątki świata. Tym razem wybrała się do najpiękniejszego miasta Szkocji – Edynburga. Jego filmowa architektura, która ma w sobie niezwykłą melancholię, stworzyła doskonałe tło do pamiątkowych zdjęć. Chociaż Edynburg zwany "Starym Kopciuchem" opływa szarościach, a mury budynków tworzą wrażenie okopconych, to Katarzyna Cichopek znalazła wyjątkowo kolorową uliczkę, niczym z Notting Hill, na której pozowała w oryginalnej stylizacji.