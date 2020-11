Policjantka walczy o życie. Prosi o wsparcie

Policjantka Agata Paciorek na co dzień pracuje w Wydziale Kontroli Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariuszka jest mamą dwójki dzieci: 6-letniego Mikołaja i 8-letniego Marcelego. Na co dzień Paciorek walczy ze złem, a obecnie sama potrzebuje pomocy.

Agata Paciorek potrzebuje pomocy

- Lekarz prowadzący Agaty wystąpił o refundację leczenia do Ministerstwa Zdrowia, natomiast odpowiedź była negatywna - dodają.

Całkowity koszt leczenia wyniesie około 230 tys. zł. Potrzebne jest zastosowanie dwóch leków : Abraxane (32 fiolki): koszt 33 510,60 zł oraz Tecentriq (12 fiolek) : koszt 182 669,52 zł. Kobieta potrzebuje wsparcia finansowego, niezbędnego do zrealizowania terapii. Co prawda policjantka może liczyć na wsparcie bliskich, przyjaciół i kolegów z pracy, ale to wciąż za mało. Została utworzona zbiórka, dzięki której udało się zebrać blisko 70 tys. zł.