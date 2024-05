Polka poszła w pokazie w Paryżu. Wróżą jej wielką karierę

Izabela Godel - to imię i nazwisko warto zapamiętać, zwłaszcza jeśli interesujemy się modą. Choć Polka zaczyna karierę w modelingu nieco później, niż nas przyzwyczajono, w świat mody weszła z przytupem. Izabela Godel elektryzuje nietuzinkową urodą i spojrzeniem, które natychmiast przyciąga uwagę wszystkich.

Paryż, 1 marca 2024 roku. Wokół wszechobecna czerwień i oryginalna kolekcja luksusowej marki Vetements. Wśród modelek, które prezentują charakterystyczne kroje, znajduje się platynowa blondynka o spojrzeniu niemożliwym do niezapamiętania. Prezentuje garniturowy komplet, składający się z białych połyskujących spodni oversize i zamierzenie przydużej marynarce, wykonanej z tego samego materiału.

Kontrastujące ze sobą czerwień i biel sprawiają, że postaci w garniturze nie sposób jest nie zapamiętać. A tą modelką jest Polka. 45-letnia Izabela Godel. Przeglądając jej Instagram, dowiadujemy się, że należy do agencji modelingowej Pinokio Models. Kiedy wejdziemy na agencyjny profil Izabeli, poznamy kilka faktów z jej życia. Okazuje się, że niegdyś śpiewała w chórze. Na prośbę o zdradzenie swojego "bezużytecznego talentu" opowiada o "snach, które mogłyby być scenariuszami do thrillerów i filmów fantasty".

To ogromne sukcesy. Izabeli Godel serdecznie gratulujemy!

