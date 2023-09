Polka "na językach" całego świata. Oto co zrobiła w Wenecji

Kasia Smutniak to polsko-włoska aktorka, która lubi "iść pod wiatr". Chętnie opuszcza "strefę komfortu", ale też wyłamuje się z galowych konwenansów i wchodzi na czerwony dywan "po swojemu". Na 80. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji znalazła się w samym centrum uwagi. Co więcej, zrobiła to z absolutną lekkością, a nawet dozą nonszalancji i obojętności. Stanęła przed kamerami z podniesioną głową i w ubraniu, które swoją prostotą paradoksalnie przyćmiło najbardziej okazałe kreacje.