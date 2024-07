Polka od 17 lat jest żoną hollywoodzkiego aktora. Mają trójkę dzieci

Marika Domińczyk urodziła się 7 lipca 1980 roku w Kielcach. Jej ojciec, Mirosław Domińczyk, był znanym działaczem opozycyjnym w czasach PRL, a także byłym przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ Solidarności Regionu Świętokrzyskiego. Kiedy Marika miała zaledwie trzy lata, rodzina Domińczyków podjęła decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Nowym Jorku. Jej życie wydaje się być gotowym scenariuszem na film.

Marika Domińczyk ma również znaną siostrę, Dagmarę Domińczyk, która też jest aktorką. Co ciekawe, na początku swojej kariery Marika występowała w audycjach radiowych razem ze swoją siostrą.

