Polka pracująca w Londynie opowiada o nowej mutacji koronawirusa. Szybko się rozprzestrzenia

"Fakt" dotarł do Polki mieszkającej w Wielkiej Brytanii, która pracuje w jednym z londyńskich więzień. Sytuacja tam jest wyjątkowo dramatyczna. Każdego dnia osadzonym i pracownikom robi się testy. Trudno zapanować nad rozprzestrzenianiem się wirusa, bo wciąż wzrasta liczba zakażonych. — Codziennie około pięciu, sześciu osób ma pozytywny wynik. Ludzie przychodzą do pracy chorzy - kaszlą, mają temperaturę, straszne bóle głowy i stawów. To koszmar, ten wirus rozprzestrzenia się jak ogień i nie pomaga nawet to, że wszyscy nosimy maseczki — wyznała Faktowi Polka.