Polka w Danii. Pomaga swoim rodakom

Na początku pobytu w Danii miałam dwa kryzysowe momenty. Pierwszy był wtedy, kiedy czułam, że czas na usamodzielnienie mi się kończy i muszę się wyprowadzić od rodziny, ale z drugiej strony nie miałam jeszcze pracy i żadnych planów na dalsze życie. Pamiętam, że rozpłakałam się na środku ulicy, skądś wracając. Czułam taką niepewność, jak będą wyglądały moje losy, włożyłam mnóstwo wysiłku w to, żeby się nauczyć języka, zdać egzaminy i co dalej… Kolejny kryzys 3 lata po przeprowadzce był związany z mieszkaniem. Nie mogłam się odnaleźć, bo cały czas wynajmowałam mieszkania. Tutaj wynajem jest krótkoterminowy, ponieważ w momencie, kiedy przekroczy się 2 lata kontraktu o wynajem, to osoba, która wynajmuje, zaczyna mieć prawa do tego mieszkania. Dlatego Duńczycy dbają o to, żeby ten czas nie został przekroczony. Przenosiłam się więc z jednego miejsca na drugie, po 6 miesiącach czy po roku i było to bardzo dla mnie bardzo stresujące. Pamiętam, że czułam się wtedy taka bezdomna, żyjąca na walizkach, zmęczona, pragnąca znaleźć mój kącik zwany domem. Wtedy po raz pierwszy zaczęłam mieć wątpliwości, czy rzeczywiście Dania jest dla mnie. Z drugiej strony nie chciałam wracać ani do Anglii, ani do Polski. Wszystko zmieniło się, jak znalazłam swoje miejsce w postaci domu i teraz mogę powiedzieć, że czuję się tu jak w domu. Do Polski nigdy mnie nie ciągnęło z powrotem, bo moje dorosłe życie spędziłam poza jej granicami. Ciężko byłoby mi się w niej odnaleźć.