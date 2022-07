Polka w Danii: To, co się wydarzyło, wstrząsnęło każdym z nas

- Dania jest mimo wszystko bezpiecznym krajem. Strzelaniny wcześniej się tu nie zdarzały. Napastnik został zatrzymany w 13 minut, tuż po pierwszym zgłoszeniu. To, co się wydarzyło, wstrząsnęło każdym z nas, choć mogło przydarzyć się również w innym miejscu na świecie. Moje dzieci w tamtym czasie przebywały u swojego taty. Mieszka on nieopodal galerii, w której doszło do tragedii. Mogli przecież być wśród tych ludzi. Podobnie, jak ja lub którykolwiek inny Polak przebywający na emigracji w Danii - podkreśla Paulina.