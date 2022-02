Polka wyszła za Tunezyjczyka. Mówi, jak wygląda jej życie

Po drugie, rejestracja zabiegu może wywołać skandal, zwłaszcza, jeśli kobieta jest niepełnoletnią singielką (przez to zmuszana jest do ślubu, żeby uniknąć afery). Do tego dochodzi jeszcze aspekt religijny - dużo ludzi uważa aborcję za haram, czyli coś, co jest zabronione. Co do małżeństw muzułmanek z osobami, które nie są muzułmanami, to już wcześniej takie związki zawierano, tyle że poza granicami Tunezji. Jednak choć mieli akt małżeństwa, to nie było ono uznawane w Tunezji. Nowe prawo to zmieniło.