Polki jeżdżą tam w jednym celu. Ekspert ostrzega

Krystyna w rozmowie z "Newsweekiem" przyznała, że na takie wakacje wraz z koleżankami czekają cały rok. Kobieta jest rozwódką, a letnie wyjazdy są dla niej czasem na flirt i eksperymenty w łóżku. "Każda z nas o tym marzy przez całą zimę, a kiedy wracamy, jest co wspominać i z czego żartować" - dodaje.

Dr Piotr Świniarski przyjrzał się zjawisku turystyki seksualnej pod kątem zdrowia. Zauważa, że seks bez zabezpieczenia wśród Polaków to duży problem, co może mieć wiele negatywnych skutków. Głos w sprawie zabrała też psycholożka.

Rozmówczyni "Newsweeka" przyznała, że podczas wakacji najchętniej sypia ze Skandynawami oraz Holendrami, którzy "są świetni w seksie, zwykle nie mają zahamowań". Kobieta podkreśliła, że wówczas jej jedynym zmartwieniem to pamiętać o zabezpieczeniu i nie zakochać się w przelotnym znajomym.

Ekspert tłumaczy, że seks bez zabezpieczenia powinien się odbywać wyłącznie w dwóch przypadkach: w trakcie starań o dziecko lub gdy mamy pewność, że nasz partner nie sypia z nikim innym, a my sami również dochowujemy wierności.

Jak dodała psycholożka, jej pacjentki o wakacyjnych romansach zazwyczaj mówią "z mieszanką ekscytacji i wstydu, bo robiły coś zakazanego, społecznie potępianego". Gdy wracają po urlopie do domu, na nowo przyjmują swoje codzienne maski, ponownie wcielając się w przykładne partnerki, ignorując własne potrzeby. "Jednym zdaniem: co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas" - stwierdza ekspertka.

