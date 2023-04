Polki pokochały ten model torebki. Nawet Katarzyna Cichopek już sobie taką kupiła

Współczesne kobiety na pierwszym miejscu stawiają przede wszystkim wygodę. To komfort jest punktem wyjścia do tworzenia stylizacji i robienia modowych zakupów. Jeśli przy okazji jest też stylowo i zgodnie z trendami, to tym lepiej. Przykład? Oversize’owe bluzy, legginsy czy sportowe buty, które noszone są przez mieszkanki Warszawy, Paryża, Mediolanu i innych zakątków świata.