Ta stylizacja nie wszystkim się spodoba. Gigi Hadid wzbudza kontrowersje

Gigi Hadid w rockowej stylizacji

Gigi Hadid na gali CFDA Awards zaprezentowała się w stylizacji od Thoma Browne. Celebrytka postawiła na kamizelkę w kratę, do której dobrała szerokie spodnie do połowy łydki w pionowe paski, które ozdobiła plecionym paskiem. Stylizację uzupełniała krótka, biała koszula, która odsłaniała brzuch modelki. Do tego zwariowanego zestawu dobrała długie, białe skarpetki z paskami i czarne półbuty na szpilce z noskiem w szpic. Na ramiona zarzuciła elegancką marynarkę w stylu Chanel w drobną kratkę.