Możesz się na nim wzbogacić. Oto ile za niego dostaniesz

Turkuć podjadek to ciekawy, choć jednocześnie dość przerażający z wyglądu owad. W dodatku jest wszystkożerny - z taką samą chęcią weźmie się za ślimaki, jak i za warzywa na naszych grządkach. Z tego też powodu wolimy go raczej na działce nie spotkać.

Grupą, która chętnie odkupi od nas okazy tego owada, są wędkarze . Pasjonaci tej dyscypliny wykorzystują turkucie podjadki w roli przynęty na sumy . Przykładowe ceny za owada znajdziemy na aukcjach internetowych. Trzeba uważać, bo najlepiej płatne są żywe osobniki - za pojedynczego dostaniemy od czterech do dziesięciu złotych.

Turkucie to zresztą niejedyne owady, poszukiwane przez wędkarzy. W sieci znajdziemy wiele innych ofert np. na dżdżownice ziemne, czyli rosówki. W tym przypadku za 15 sztuk wzbogacimy się o dziesięć złotych.

Występujący w Polsce turkuć podjadek może osiągnąć nieco ponad sześć centymetrów długości. Posiada też skrzydła, których rozpiętość sięga z kolei do czterech centymetrów - pozwalają one turkuciowi na przemieszczanie się na niewielkie odległości. Choć żyje głównie pod ziemią, gdzie drąży tunele, zdarza mu się wychodzić na jej powierzchnię. Żywi się larwami, ślimakami, korzeniami roślin oraz bulwami.

