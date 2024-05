Połóż na balkonie. Gołębie będą omijać go szerokim łukiem

Nieestetycznie brudzą elewacje, balkony i tarasy. Zostawiają odchody, hałasują, mogą być też nosicielami chorób i pasożytów. Gołębie na balkonie to często niechciani goście.

Prawdziwy problem pojawia się, gdy zapragną założyć u nas gniazdo. Zgodnie z prawem nie powinniśmy go usuwać – gołąb miejski jest gatunkiem objętym ochroną prawną.

Kiedy myślimy o ochronie naszego balkonu przed niechcianymi gośćmi, czyli gołębiami, zazwyczaj przychodzi nam do głowy stosowanie siatek lub preparatów odstraszających. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad w tej walce tajnej broni, czyli roślin?

Jeśli chcemy podejść do tematu profesjonalnie, możemy z głośników puszczać nagrania odgłosów wydawanych przez drapieżne ptaki, które są naturalnymi wrogami gołębi. Istnieją jednak ryzyko, że nie spodobają się sąsiadom.

