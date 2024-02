Babciny trik na pozbycie się gołębi. Więcej nie przylecą na twój balkon

Gołębie bez problemu potrafią przeżyć w tzw. miejskiej dżungli. Zamieszkują nie tylko drzewa, ale również strychy, poddasza, balkony, gzymsy budynków oraz wszelkie zakamarki w starych budynkach. To właśnie te miejsca ich ulubionymi kryjówkami do stworzenia tymczasowego domu.

Gdy tylko zobaczysz, że na twoim tarasie czy balkonie pojawia się coraz więcej patyków i ptasich piór, może to oznaczać, że gołębie upodobały sobie tę powierzchnię do stworzenia przytulnego gniazdka. W takim przypadku należy jak najszybciej zareagować.

Inną skuteczną metodą jest powieszenie dzwoneczków lub połyskujących i szeleszczących gadżetów . Na pewno nie raz widziałaś też, jak inni mieszkańcy bloków umieszczają plastikowe figurki drapieżnych ptaków - to również jeden z najefektowniejszych sposobów na odstraszenie gołębi.

