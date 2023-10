Połóż na desce do prasowania. Skrócisz czas prasowania do kilku minut

Folia aluminiowa to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Choć większość z nas używa jej w kuchni, do pieczenia czy przechowywania jedzenia, można wykorzystać ją na kilka różnych sposobów. Kulki z folii aluminiowej zastąpią płyn do płukania, bowiem zmiękczą one tkaniny a do tego, zadziałają antystatycznie. Z kolei wrzucone do spłuczki zapobiegną osadzaniu się kamienia na muszli.