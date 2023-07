Dlaczego w koszach na pranie są dziury? Odpowiedź może zdziwić

Dlaczego w koszu na pranie znajdują się dziury?

Na Twitterze jeden z użytkowników zadał pytanie, dlaczego w koszu na pranie znajdują się dziury. Zdaniem wielu internautów, to rozwiązanie zastosowano po to, aby kosze były lżejsze. Inni twierdzą, że dzięki użyciu mniejszej ilości surowca kosze są po prostu tanie. Prawda jest jednak inna. Dziury w koszu na pranie znajdują się po to, żeby nie ograniczać dostępności powietrza do prania. Dzięki temu mokre ubrania, które znajdują się w koszu nawet przez kilkadziesiąt minut, nie gniją, a co za tym idzie, nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu.