Sposób na upał w sypialni. Japończycy robią tak od lat

Upał to stan, w którym temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni Celsjusza . Skwar odpuszcza dopiero późnym wieczorem. W tym czasie mury domu nagrzewają się tak bardzo, że temperatura w mieszkaniu jest naprawdę wysoka, co utrudnia zasypianie.

Upały bywają uciążliwe. Mocne słońce ogrzewa nie tylko powietrze, ale i mury, co wpływa na temperaturę w mieszkaniu. Zaśnięcie w taką pogodę jest naprawdę trudne. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na zakup klimatyzacji czy wiatraka. Niestety, nie każdy może sobie na to pozwolić.

Jest jednak jeszcze jeden sposób, który od lat stosowany jest przez Japończyków. Śpią oni na futonach, czyli miękkich i wygodnych materacach. Nie kładzie się ich na ramie łóżka, a bezpośrednio na podłodze. To właśnie tam panuje najniższa temperatura, bowiem ciepłe powietrze unosi się do góry.

Optymalna temperatura w sypialni wynosi od 16 do 20 stopni Celsjusza. W trakcie upału wzrasta ona nawet do 25 stopni, co znacznie utrudnia zasypianie. Jak obniżyć temperaturę w pomieszczeniu? Nie otwieraj okien w sypialni przez cały dzień. Zrób to dopiero późnym wieczorem, kiedy powietrze nie będzie już tak gorące.