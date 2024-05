Przyklej do okna. Zapanuje przyjemny chłód

Za miesiąc zaczyna się kalendarzowe lato. Mimo to już teraz termometry wskazują iście wakacyjną temperaturę. Fala ciepłego powietrza przedostaje się do budynków czy mieszkań.

Przegrzanie budynku to częsty problem, który dotyka mieszkańców bloków — tych nowoczesnych czy z "wielkiej płyty". Ściany wykonane są z tak cienkich materiałów, że nie stanowią żadnej przeszkody dla gorącego powietrza, które bez problemu przenika do wnętrza.

Jak ochłodzić mieszkanie? Istnieje na to kilka sposobów. Najskuteczniejszym sposobem jest klimatyzator. Kupisz go w każdym sklepie AGD. Cena za urządzenie zaczyna się od 1 tys. złotych w górę. Klimatyzator nie tylko obniży temperaturę we wnętrzu, ale też poprawi jakość powietrza.