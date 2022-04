Położna zdradza, jak odpowiednio golić miejsca intymne. Tak unikniesz podrażnień

Jak powinno się golić miejsca intymne?

Położna Heather Helton w nagraniu powiedziała, by w pierwszej kolejności wziąć ciepły prysznic i dokładnie umyć okolice intymne za pomocą bezzapachowego mydła do skóry wrażliwej. Następnie opowiedziała o kroku, który raczej mało kto wykonuje, czyli wykonaniu peelingu o najbardziej podstawowym składzie, by pozbyć się martwych komórek naskórka.