Polscy ogrodnicy załamani. "Otwarte wielkie sklepy, a zwijają się ryneczki"

Sprzedaż wstrzymana

Krystyna Kaźmierczak pracuje przy kwiatach od świtu do nocy i podchodzi z pasją do każdego okazu. "Ktoś powie: kwiatek - komu to potrzebne? Nie zgodzę się z tym. Kwiaty są przecież radością, dajemy je, żeby komuś sprawić przyjemność, kupujemy na imieniny, urodziny, zanosimy panu Bogu na ołtarze. Żywa wiązanka sprawia, że nasza przestrzeń rozkwita, jest optymistyczna. Bo kwiat to symbol życia. A tulipan już w nazwie ma coś, co przytula nas wszystkich" - mówi w rozmowie z "Faktem".