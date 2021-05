Polska homofobicznym i transfobicznym liderem w UE. Tak źle nie było

- Nie jest to zaskoczenie. Od lat polski stan prawny jest katastrofalny dla społeczności LGBT+. Spadamy coraz niżej, bo rząd wypowiedział nam wojnę. Teraz mamy tego konsekwencje. Co chwilę spotykamy się z pobiciami, dyskryminacją. Ostatnie pobicie, o jakim słyszałem, miało miejsce przedwczoraj w Warszawie, to się ciągle dzieje. Ale jednocześnie widzimy, że masa ludzi się z nami solidaryzuje, problem został przez nich zauważony, dostajemy dużo wsparcia. Po zmianie rządu liczę na odpowiednie reformy. Przede wszystkim: zakaz mowy nienawiści, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie; i równość małżeńska, która jest po prostu prawem człowieka, każdy powinien móc poślubić ukochaną osobę. Zasługujemy na to tak, jak wszyscy – mówi.