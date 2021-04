Ciągły lęk i stres mogą być objawami PTSD.

Koszmar Karoliny zaczął się dwa tygodnie temu. Jej tata nagle źle się poczuł. Objawy sugerowały zwykłe przeziębienie, jednak Karolina nalegała na zrobienie testu na COVID. 25 marca jego stan się pogorszył i zabrało go pogotowie. – Mieszkamy w Sosnowcu, ale dyspozytorzy kazali nam jechać do Blachowni, która jest oddalona 100 km od naszego miejsca zamieszkania. Szpital mógł zaoferować tylko miejsce w karetce – opowiada.

– Ostatecznie skierowano nas do Poddębic, kilkaset kilometrów od domu. Przez dwa pierwsze dni był z nim dobry kontakt, choć przez telefon mówił tylko, że słabnie. Trzeciego dnia telefon był wyłączony. Udało nam się skontaktować z dyżurką. Powiedziano nam, że stan taty bardzo się pogorszył i jest nieprzytomny – relacjonuje.

"Ze stresu zaczęłam się dusić"

W międzyczasie Karolina dowiedziała się, że również jej mama ma wynik dodatni testu. I zaczęła panikować. Bała się, że to skończy się jak w przypadku ojca. – Na początku mama czuła się dobrze, jednak ciągle miałam poczucie, że to się w każdej chwili może zmienić. Strach całkowicie mnie paraliżował – wyznaje.

Karolina bała się powiedzieć matce o śmierci ojca. – Nie wiedziałam, jak ona zareaguje, czy jej to kompletnie nie załamie, czy nie spowoduje to pogorszenia jej stanu zdrowia – tłumaczy. Nasza bohaterka postanowiła przez kilka dni ukrywać przed nią ten fakt. – W nocy nie mogłam spać lub śniły mi się koszmary. Rano zakładałam maskę uśmiechniętej dziewczyny – przyznaje. W końcu wyznała prawdę.

– Konsekwencje tego stresu odczuwam do dzisiaj. Mam napady lękowe za każdym razem, gdy widzę karetkę. Nastrój zmienia mi się kilka razy dziennie. Przechodzę od euforii do załamania – mówi.

Karolina zdecydowała się zwrócić o pomoc do lekarza rodzinnego. Dostała silne leki uspokajające, podejrzewa, że może cierpieć na PTSD. – Myślę o terapii, martwię się, jakie ta sytuacja będzie dla mnie miała konsekwencje w przyszłości – zastanawia się.

Ciągły lęk

– Miałem lekki przebieg, ale bałem się, że w każdej chwili sytuacja może się pogorszyć. Wiem, że koronawirus jest bardzo podstępny – stwierdza. W końcu udało mu się pokonać zakażenie i po niecałych trzech tygodniach wrócił do pracy.

– Ale zacząłem się dziwnie czuć. Stałem się nagle bardziej nerwowy. Stresuję się z byle powodu – słyszymy. Witold boi się, że choroba może wrócić, tym razem ze zdwojoną siłą. – Mam napady lękowe. Nagle, w pracy, zaczynam się bać, że upadnę, że znów zachoruję. Siedzę na forach i sprawdzam objawy – wymienia to, co u siebie widzi. – Zaczęły się także problemy ze snem. Budzę się w nad ranem, spocony, nie wiem, co się ze mną dzieje.