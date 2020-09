Polski hydraulik 15 lat temu podbił show-biznes. Jak dziś wygląda i czym zajmuje się Piotr Adamski?

Piotr Adamski zajmował się modelingiem, zyskał popularność w 2005 roku. Polska Organizacja Turystyczna zaangażowała go do jednej ze swoich kampanii reklamowych, gdzie mężczyzna wcielił się w postać polskiego hydraulika.

Plakat pojawił się na stronie internetowej Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, a francuski napis pod nim głosił "Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie". Hasło miało zachęcić Francuzów, a właściwie Francuzki, do odwiedzania Polski. O polskim hydrauliku pisały światowe magazyny: "Financial Times", "Liberation", "Corriere della Sera" i "Daily Telegraph".

Piotr Adamski porzucił modeling i zajął się finansami

"Zajmuję się finansami. Wcześniej było to pośrednictwo kredytowe przy kredytach hipotecznych, teraz wszelkie kredyty - gotówkowe, leasingi, firmowe, hipoteczne. Zaczynałem od doradcy, który dopiero się uczy. W 2006 roku założyłem swoją działalność. Szybko zobaczyłem, że to mi się podoba. Ja to naprawdę lubię (...) Nie jestem osobą nastawioną na tzw. fame. Nie mam Instagrama, nie prowadzę żadnego profilu. Nie brakuje mi dawnego życia" – opowiadał.