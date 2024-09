Polskie gwiazdy zachwyciły w Gdyni. Oto najpiękniejsze kreacje

49. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni już za nami. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Ostatnia sobota września przyniosła wielkie emocje zarówno miłośnikom kina, jak i mody.

Katarzyna Warnke zdecydowała się na jedną z najmodniejszych barw tego sezonu. Wybrała długą sukienkę w czerwonym kolorze. Uwagę zwracało spore wycięcie na plecach, które dodało stylizacji zmysłowego charakteru. Całość uzupełniła srebrna biżuteria. Trzeba przyznać, że Warnke wyglądała rewelacyjnie. Chętnie pozowała do zdjęć tyłem, prezentując swoją kreację.

