Polskie modelki o początkach w branży. "Nie było lekko. Była bieda"

Dziś z sentymentem wracają do czasów, w których rozpoczynały karierę w świecie mody. Wiele dziewczyn marzy przecież o tym, co one obie osiągnęły. Wspominając jednak początki Karolina Malinowska i Kamila Szczawińska przyznały, że czasem nie miały nawet pieniędzy, by cokolwiek zjeść.