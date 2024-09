Mają problem na Tinderze. Od razu proponują im trójkąt

Jak opisywała Carrie z Mokotowa w artykule dla "Wysokich Obcasów", istnieje grupa użytkowników aplikacji randkowych, którzy zastawiają w aplikacjach randkowych typu Tinder "pułapki" na kobiety biseksualne. Na czym one polegają?

"Dominują inne profile. Te, które mają w tytule: 'Para szuka', 'On i ona', 'Szukamy_koleżanki', 'Dołącz_do_nas'. (...) Szukający przygód przyznają, że chcą 'poeksperymentować', 'urozmaicić związek' albo 'pokonać nudę'" - zdradza.

Carrie z Mokotowa uważa, że jest to wynikiem błędnych przekonań na temat biseksualistów, którzy nie stawiają trójkątów na pierwszym miejscu swojej listy priorytetów. Jak skomentowała: "Gdybym chciała rozczarować dwie osoby naraz, zadzwoniłabym do rodziców."

