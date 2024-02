Polują na "Slavic girl". Przyjeżdżają specjalnie do Polski

- Problem pojawiał się już na pierwszej randce. Taka kobieta zazwyczaj oczekiwała, by to mężczyzna po pierwsze wykazał się inicjatywą, czyli wybrał miejsce spotkania, zarezerwował stolik, następnie po nią przyjechał, a ostatecznie zapłacił za kolację. Nie chodzi oczywiście o to, że ona chciała go wykorzystać lub naciągnąć, ale w jej schemacie po prostu tak to funkcjonowało. Ona zakłada piękną sukienkę, szpilki, skrupulatnie układa włosy, a on przygotowuje miejsce spotkania i pokrywa cały rachunek. Żaden inny model nie wchodził w grę.