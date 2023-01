Pomyliła pory roku? Magda Gessler musiała nieco zmarznąć

- Przy aktywności Lary i mojej musimy to jakoś zgrać. Każda musi każdą szanować. Ten teren babci jest trochę wyrywany, ale Lara też pamięta, że są dni, kiedy Nena i Benio muszą zobaczyć babcię i dbamy o to, żeby to się działo. Nie jest to w spontaniczny sposób. To też jest przedziwne, ale z kolei i emocjonalne, bo te wizyty są trochę jak u królowej - dodała Magda Gessler.