Magda Gessler pozazdrościła młodszej koleżance? Kupiła niemal taką samą kurtkę

Magda Gessler w kurtce pilotce. Wygląda w niej świetnie

Magda Gessler uczy podejścia do mody jak mało kto. Ma sporo dystansu w kwestii tego, co "powinno" się nosić, uwielbia bawić się stylizacjami i często inspiruje Polki do sięgania po trendy, które na pierwszy rzut oka wydają się zbyt odważne na co dzień. Przykład? Ostatnia stylizacja, w której restauratorka połączyła spodnie w lamparcie cętki, "robocze" sandały Prady i czarny sweter o dłuższym fasonie. Gwiazdą zestawu była jednak kurtka: pilotka z kożuszkiem i puchowymi rękawami, w której Magda Gessler wygląda jak rasowa ikona stylu z Nowego Jorku czy Londynu. To model od polskiej marki, MMC Studio.