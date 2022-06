Takie buty Magda Gessler założyła na ślub syna. Podobają się wam?

Z sympatią wypowiadała się o niej Magda Gessler. - Znalazł fantastyczną partnerkę. Bardzo odpowiedzialną. Zależało mu na takiej kobiecie z fantazją... i dużym biustem - tak, jak ja. […] Tadeusz jest szczęśliwie zakochany. Jagoda też. Patrzeć na nich to wielka przyjemność. (...) Tadek nigdy nie udaje, to chyba jest "to" - mówiła w "Dzień dobry TVN".