Fani mogą być zdziwieni. Tak zarabiają Kotońscy

Agnieszka Kotońska zdobyła spore grono fanów, dzięki wzięciu udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś, kilka lat od pierwszego pojawienia się na małym ekranie, ma duże zasięgi na kontach w mediach społecznościowych. Kotońska w ostatnim wywiadzie przyznała, że format był dla niej i męża "trampoliną do popularności". Jak małżeństwo zarabia na życie? "Gogglebox" nie jest bowiem ich jedynym sposobem na pozyskiwanie dochodów.

- Kto by kiedyś pomyślał, że moja praca będzie związana z Instagramem, Facebookiem, z ludźmi - przyznała Kotońska w rozmowie z "Party".

Następnie orzekła, że popularność jej nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, lubi spotkania z fanami formatu, którzy rozpoznają ją na ulicy. Wróćmy jednak do kwestii zarobków. Reporter wspomnianego serwisu zapytał wprost, czy program jest głównym źródłem dochodu małżeństwa.

- Grosz do grosza i będzie kokosza - dodał Artur, mąż influencerki.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!