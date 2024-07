Masz takie linie na paznokciu? Internista mówi, czego to objaw

Paznokcie przybierają kształt zbliżony do łyżki, kiedy w naszym ciele występują znaczne niedobory żelaza, prowadzące do niedokrwistości. Płytka wygina się wówczas do wewnątrz. Dr Bhavini Shah w rozmowie z WalesOnline podkreślił, że często objaw ten pojawia się u kobiet po ciąży, gdy poziom żelaza znacznie spada. Inne objawy niedokrwistości to bóle głowy, blada skóra, duszności i utrzymujące się poczucie zmęczenia.