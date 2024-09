Popularny trend w stylizacji paznokci. Ukraiński manicure robi prawdziwą furorę

Manicure ten zasłynął przede wszystkim dzięki dokładności manikiurzystek, które przyjechały do nas z Ukrainy. Perfekcyjna technika sprawiają, że coraz więcej kobiet się na niego decyduje. Znaczenie ma bowiem każdy etap przygotowania paznokci.

Manicurzystki sięgają też po frezarkę oraz nożyczki, by dokładnie usunąć nadmiar skórek. W ten sposób mogą bez problemu pomalować płytkę wybranym lakierem bezpośrednio przy skórze. To z kolei sprawia, że manicure nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest również trwały.

Decydując się na ukraiński manicure, nie musimy ograniczać się do wyboru jednego koloru. Warto jednak podkreślić, że przy tego typu stylizacjach dominują przede wszystkim stonowane, barwy.

