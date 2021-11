Poruszające słowa. Joanna Koroniewska o trudnym dzieciństwie

Ulubienica internautów

Artystka słynie z ogromnego poczucia humoru i dystansu do swojej osoby, co fani Koroniewskiej podkreślają w licznych komentarzach na mediach społecznościowych. "Aśka, kocham twoje żarty, jesteś mega pozytywna", "Ty to jesteś zakręcona babka" - czytamy.