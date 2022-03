Poruszający wpis Zełenskiej o ukraińskich dzieciach z nowotworami. "Toczą dwie wojny"

"Kolejne 42 dzieci (łącznie ponad 200) z onkodiagnozą skierowano na leczenie za granicę. Podobnie jak w poprzednich "lotach życia", w pierwszej kolejności przybyli do Lwowa do Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci. Następnie – w towarzystwie krewnych i lekarzy – do Polski. A potem młodzi pacjenci przy wsparciu międzynarodowej społeczności onkologicznej są kierowani na stałe leczenie w różnych krajach europejskich" – wyjaśniła Ołena Zełenska.