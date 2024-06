Posadź te rośliny w ogrodzie. Kuny nawet się nie zbliżą

Kuna to ssak z rodziny łasicowatych. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy łasicą a fretką. Prowadzi nocny tryb życia. Zakrada się do aut, piwnic i ogrodów , gdzie sieje prawdziwe spustoszenie.

Jak pozbyć się kuny z ogrodu w humanitarny sposób? Nie potrzebujesz do tego żadnych pułapek czy oprysków. Wykorzystaj to, co dała nam natura. Posadź rośliny, które odstraszą szkodnika.