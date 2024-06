Rozłóż wokół domu. Kuny już więcej się nie zbliżą

Kuna to zwierzę, które można spotkać nie tylko pod maską samochodu, ale również w ogrodzie czy domu. Ich obecność niestety może nas słono kosztować, dlatego staramy się ich jak najszybciej pozbyć. Mamy na to sprawdzone sposoby.

Może nie wyglądają, ale w rzeczywistości kuny to prawdziwe szkodniki. W ogrodzie poszukują pożywienia, żywiąc się owocami takimi jak wiśnie, winogrona czy morwy. Nie gardzą również myszami, chrząszczami czy błonkówkami. W domach i samochodach szukają natomiast schronienia, gdzie mogą stworzyć swoje gniazdo.

Zwierze zwabione zapachem, podejdzie do pułapki, a wtedy wystarczy jak najszybciej zamknąć klatkę i wywieźć z dala od naszej posesji. Na sam koniec musimy już tylko wypuścić kunę, by mogła wciąż cieszyć się życiem.

