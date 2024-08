Posadź w ogrodzie. Ślimaki uciekną na widok tych liści

Walka ze ślimakami to zmora każdego wielbiciela zieleni. Mięczaki te chętnie konsumują liście krzewów, kwiatów i sieją spustoszenie na przydomowych grządkach. Na całe szczęście są metody na to, aby pozbyć się ich z ogrodu.

Istnieją też środki zapobiegawcze, które sprawią, że ślimak nie zbliży się do warzywniaka czy klombu. Wystarczy, że posadzimy odpowiednie gatunki roślin pomiędzy pozostałymi sadzonkami.

Jeżeli ślimaki bez skorupy już rozgościły się w naszym ogrodzie, możemy zadziałać w inny sposób. Skuteczną metodą na pozbycie się problemu jest m.in. umieszczenie w kilku miejscach pojemników z piwem. Zapach tego trunku jest wyjątkowo intensywny dla ślimaków - wpadną do każdego naczynia, do którego wlejemy napój.

Pomocne może się też okazać obłożenie roślin wełną - stworzenia te nie radzą sobie z nierówną powierzchnią i nie będą w stanie dostać się do pożywienia. Po kilku nieudanych podejściach powinny zrezygnować z wędrówek w to miejsce.

