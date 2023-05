Posadź w ogrodzie. Zaroi się w nim od pięknych motyli

Można zaryzykować stwierdzenie, że widok motyla, to coś, co ucieszy czy wręcz rozczuli każdego. To niezwykłe tworzenia, które podobnie jak pszczoły, zapylają rośliny, przyczyniając się do prawidłowego działania całego ekosystemu.

Im więcej motyli w ogrodzie, tym lepiej. I to nie tylko dlatego, że są piękne i po prostu cieszą oko. Motyle to prawdziwe pracusie, które, podobnie jak pszczoły, zapylają rośliny. To właśnie dzięki nim możemy cieszyć się niektórymi owocami i warzywami. Ich wkład w ekosystem jest nieoceniony, dlatego też warto ułatwić motylom życie i zasadzić w ogrodzie rośliny, którymi będą mogły się posilić.

Zasadź to w ogrodzie. Tak przyciągniesz motyle

Co prawda, głównymi zapylaczami roślin są pszczoły, ale nie można nie wspomnieć o motylach. W odróżnieniu od pszczół są one w stanie pokonywać setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów, zapylając rośliny. Niestety, podobnie jak w przypadku pszczół, liczba gatunków motyli drastycznie zmniejsza się z roku na rok. Dlatego też warto pomóc tym pięknym i pożytecznym stworzeniom, tworząc przyjazne dla nich otoczenie.

Motyle uwielbiają różnorodność, jednak jest kilka roślin, za którymi wyjątkowo przypadają. Jeśli chcesz, żeby w twoim ogrodzie pojawiły się motyle, zasadź w nim astry, budleję Dawida, lawendę, malwę, macierzankę, jeżówkę, werbenę patagońską czy cynię.

Owady te uwielbiają te kwiaty, jednak szaleją za budleją Dawida, zwaną także motylim krzewem. Jak widać, nazwa krzewu nie powstała bez powodu. Kwitnie od czerwca do października i w tym czasie cieszy oko pięknymi kwiatami. Jest też stosunkowo łatwy w uprawie. Wystarczy zapewnić mu lekką, przepuszczalną glebę o obojętnym odczynie i zasadzić go w mocno nasłonecznionym miejscu. Motyli krzew to gwarancja, że motyle zlecą się go ogrodu.

Jeśli jednak nie masz w swoim ogrodzie tyle miejsca, zasadź lawendę, werbenę, astrę bądź cynię. Kolor i zapach tych roślin przyciąga motyle. Poza wspomnianymi roślinami warto znaleźć w ogrodzie trochę miejsca i zasadzić tam łąkę kwietną. Stanowi ona schronienie dla setek różnych gatunków owadów, zwłaszcza tych pożytecznych, jak motyle czy pszczoły. Pamiętaj jednak, żeby zasadzić ją z dala od warzyw kapustnych, bowiem niektóre larwy owadów żywią się liśćmi tych roślin.

