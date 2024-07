Piękna i niebezpieczna. Uznano ją za najbardziej trującą roślinę roku

Wisteria, czyli inaczej słodolin lub glicynia, wyróżnia się efektownymi, liliowymi, białymi lub błękitnymi kwiatami i niewątpliwie robi ogromne wrażenie podczas kwitnienia. Niektóre okazy mogą osiągać nawet do 10 m wysokości, co sprawia, że to niezwykle atrakcyjne rośliny dla wielu ogrodników.