Posadź zamiast tui. Skutecznie odgrodzisz się od sąsiadów

Cyprysik nie wymaga za to regularnego nawożenia. Wystarczy zasilić go dwa razy w roku — wiosną i latem. Nada się do tego kompost i nawóz do iglaków. Tyle wystarczy, żeby cyprysik bez przerwy rósł. Warto pamiętać o tym, że osiąga naprawdę duże rozmiary, bowiem niektóre gatunki rozrastają się nawet do 15 metrów w górę.