Posadź zamiast tui. W mig zasłoni cały parter

Choć tuje nie należą do najdroższych roślin, budując z nich żywopłot trzeba zainwestować w kilka lub nawet kilkanaście sztuk, co znacząco podwyższa koszt. Jako alternatywę warto rozważyć dereń jadalny, dostępny w centrach ogrodniczych za niższą cenę niż tuje. Dereń może osiągnąć do 10 m wysokości. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na zimno, nie obawia się też nagłych zmian temperatury czy kaprysów pogody. Zanim zacznie owocować, przyciąga uwagę dekoracyjnymi, żółtymi kwiatami, a jego owoce nadają się do przygotowania nalewek i konfitur.