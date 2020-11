Poseł PiS ma problem. Na jego Facebooku ukazały się niestosowne zdjęcia

Marcin Kamil Duszek mógł paść ofiarą internetowych troli. Nie zmienia to faktu, że na jego koncie ukazały się niestosowne zdjęcia. Bo jego prywatne zdjęcie z samochodu to jedno, w komentarzach natomiast zostały wrzucone fotografie roznegliżowanych kobiet.

"Poznajcie tę ślicznotkę! (...) będzie moją nową sekretarką. Udowodniła już swój profesjonalizm i będzie moją prawą ręką we wszystkich sprawach. Moi koledzy posłowie będą zazdrościć" – wpis o takiej treści ukazał się na Facebookowym koncie posła. Na fotografii, dołączonej do opisu, widać posła Duszka siedzącego w samochodzie w towarzystwie kobiety. Zdjęcie jest jego prywatną własnością, ale jak się okazuje, nie trafiło do sieci celowo.