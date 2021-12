Dominika Figurska-Chorosińska: Sprzeciwiam się karaniu, straszeniu kobiet

- Zagłosowałam przeciw odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu, gdyż jest to projekt obywatelski, a więc musiało go podpisać ponad 100 tys. osób. Nigdy nie odrzucam projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. Uważam, że jest to obowiązek poselski - przeprocedowanie takich projektów - dodaje.