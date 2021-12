Dziś pierwsze czytanie projektu ustawy "Stop aborcji 2021". Radykałowie chcą karać za aborcję jak za morderstwo

Jakie zapisy znalazły się w projekcie ustawy "Stop aborcji 2021"?

"Aborcja traktowana jak zabójstwo, kara więzienia dla kobiety, lekarza i wszystkich pomagających w przerwaniu ciąży, wprowadzenie do kodeksu karnego definicji "dziecka poczętego" - to między innymi zakłada ustawa "Stop aborcji 2021". W praktyce mogłoby to oznaczać, że kobieta, która usunęła ciążę, zostanie skazana na karę więzienia od 8 do 25 lat. W najgorszym wypadku groziłoby jej dożywocie.