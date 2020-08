Posłanka PO, Izabela Leszczyna, głosowała za podniesieniem wynagrodzeń posłom. Teraz tłumaczy swoją decyzję

"Dlaczego zagłosowałam za podniesieniem wynagrodzeń posłom?" – to pytanie postawiła przed sobą i wyborcami Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. Na łamach serwisu "NaTemat" wyjaśnia powody swojej decyzji.

Sejm przyjął przepisy, które zakładają między innymi podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystom i najwyższym urzędnikom państwowym. Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ustawie było dziewięciu posłów z Koalicji Obywatelskiej, siedmiu z Lewicy, sześciu z klubu PSL-Kukiz’15 i 11 z Konfederacji. Teraz trafi ona do Senatu.

Przywołuje również tzw. aferę nagrodową, która miała miejsce za czasów, kiedy premierem była Beata Szydło. "Dwa lata temu, bez żadnego trybu, lider PiS - poseł Kaczyński obniżył wynagrodzenie wszystkich posłów o 20 proc., chyba w akcie zemsty za to, że poseł opozycji (Krzysztof Brejza) odkrył aferę nagrodową Premier Szydło. To, że wysokość wynagrodzenia władzy ustawodawczej w dużym państwie europejskim jest kaprysem małego człowieka (mam na myśli cechy charakteru) i autorytarnego szkodnika politycznego w jednym, nie przybliża nas do demokracji europejskiej, raczej oddala" – napisała Izabela Leszczyna.